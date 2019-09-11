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مجموعة لونشان لربيع ٢٠٢٠ من أسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، قدمت دار لونشان Longchamp مجموعتها لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، و يستمرأسبوع الموضة حتى 11 سبتمبر/أيلول.

إطلالة من مجموعة لونشان
إطلالة من مجموعة لونشان


واعتمدت لونغشامب في مجموعتها على تصميمات خاصة بفتاة المدينة، كما استوحت القصات من موضة السبعينات والتسعينات بطريقة جمعت بها بين الأزياء والأنثوية في آن مع لمسة "هيبي".

لونشان
لونشان


وتميزت المجموعة بالأقمشة المطبعة وأقمشة النيلون، إضافة إلى الحقائب الصغيرة وأحذية الملاكمة الطويلة.

فستان ناعم من مجموعة لونشان
فستان ناعم من مجموعة لونشان


شاهدوا بعض الصور من مجموعة لونغشامب Longchamp لربيع 2020.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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