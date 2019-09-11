مجموعة لونشان لربيع ٢٠٢٠ من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، قدمت دار لونشان Longchamp مجموعتها لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، و يستمرأسبوع الموضة حتى 11 سبتمبر/أيلول.

إطلالة من مجموعة لونشان



واعتمدت لونغشامب في مجموعتها على تصميمات خاصة بفتاة المدينة، كما استوحت القصات من موضة السبعينات والتسعينات بطريقة جمعت بها بين الأزياء الرياضية والأنثوية في آن مع لمسة "هيبي".

لونشان



وتميزت المجموعة بالأقمشة المطبعة وأقمشة النيلون، إضافة إلى الحقائب الصغيرة وأحذية الملاكمة الطويلة.

فستان ناعم من مجموعة لونشان



شاهدوا بعض الصور من مجموعة لونغشامب Longchamp لربيع 2020.

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