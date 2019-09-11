كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - لا تكتمل أناقة المرأة بدون شنطة اليد أو الحقيبة، بالأخص إذا ما تم تزيينها بإكسسوارات الشنط أو ما يعرف باسم Bag Charms، حيث تعدّ هذه الأخيرة من القطع الأساسية التي تبرز جمال إطلالة المرأة وأناقتها، وهي اليوم تعتبر موضة الموسم.

أكسسوارات الشنط Bag Charms موضة الموسم





رأينا موضة إكسسوارات الشنط على منصات أهم العروض خلال أسابيع الموضة العالمية، وكذلك في إطلالات الشارع Street Style.. لذلك، لا بدّ أن تواكبي الموضة الأكثر رواجاً في عالم الإكسسوارات وتدلّلي شنطة يدك بعلّاقات وميداليات جميلة تزيدها جاذبيّة وتألّقاً، فكما كانت الأنيقات يحرصن على إضافة الوشاح الحريريّ الصغير الذي يلتفّ على مسكة الحقيبة كإكسسوار راقٍ، أصبحت إكسسوارات الشنط bag charms عنوان الأناقة التي لا تفارق الباحثات عن التميّز، سواء كانت مصنوعة من الفرو على شكل كرات، أو دمى على شكل فتيات، أو شخصيّات عالميّة كالمصمّم كارل لاغرفيلد، أو حتى على شكل سلاسل، وغيرها.



اليوم، سنقدّم إليكِ في «الخليج 365» باقة من إكسسوارات الشنط المتنوّعة من ماركات عالميّة؛ لتنتقي منها الأقرب إلى قلبكِ وتتألّقي بها هذا الموسم.





■ إكسسوارات الشنط Bag Charms موضة الموسم





• إكسسوارات شنط من «إم سي إم» موضة الموسم

أكسسوارات شنط من إم سي إم





أضيفي لمسة رقيقة إلى مجموعة إكسسوارات الشنط الخاصة بكِ؛ من خلال هذه الدلاية بشكل أرنب، من الجلد الفاخر من علامة «إم سي إم» MCM التي تتميز بحلية معدنية مطلية بالذهب.

زيني بها حقيبة يدك النهارية لإطلالة كاجوال حيوية.

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• إكسسوارات شنط من «سي باي كلوي» موضة الموسم

أكسسوارات شنط من سي باي كلوي



يضفي هذا الإكسسوار من «سي باي كلوي» See By Chloe لمسة راقية على حقيبة يدك. فهو مصنوع من الجلد الحبيبي على شكل شرابة محاطة بحلية معدنية بلون ذهبي محفور عليها شعار العلامة، وتغلق بمشبك لوبستر يمكنك من تعليقها في أي من حقائب الموسم الجديد بسهولة.

اعتمديها مع حقيبة باللون الأسود لإطلالة متناسقة.





• إكسسوارات شنط من لويفي موضة الموسم

أكسسوارات شنط من لويفي موضة الموسم



اخترنا من علامة لويفي Loewe دلاية Bag Charm مفعمة بالحيوية لتزيني بها حقيبة يدك. تم تصميمها من الرافيا «القش الملوّن» لتكون بمثابة إضافة مميزة إلى شنطتك.

هي تعد موضة الموسم، بالأخص إذا ما تم تعليقها على حقيبة من القش باللون البيج السادة.





• إكسسوارات شنط من بوتيغا فينيتا موضة الموسم

أكسسوارات شنط من بوتيغا فينيتا موضة الموسم



لتتميزي هذا الموسم، انتقينا لكِ من دار بوتيغا فينيتا Bottega Veneta إكسسوار شنطة اليد Bag Charm بتصميم فريد من نوعه، يعبر عن فرادة الدار في ابتكار الجلديات، مع التركيز على تفاصيل التصميم والخياطة. تحمل الدلاية شكل حقيبة يد صغيرة من الجلد الأزرق، وهي ستكون مثالية على مختلف ألوان حقائبك.