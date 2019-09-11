"المهندسين الاستشاريين" تحتفل بتخريج دفعة "من الجامعة للعمل" وتشكر "الوطن"

احتفلت الدكتورة نيفين عبدالخالق نائب العضو المنتدب لشركة جماعة المهندسين الاستشاريين، ومؤسس مبادرة "من الجامعة إلى العمل"، بتخريج الدفعة الحادية عشرة من المبادرة التي حملت اسم "دفعة المهندس عمرو علوبة" مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى، تزامنا مع مرور 50 عاما على تأسيس "المهندسين الاستشاريين".

وتضمن الحفل تخريج 600 طالب وطالبة من كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، بحضور نائبه اللواء محمد نور، والدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمهندس أحمد أبوالمجد السيد رئيس مجلس "المهندسين الاستشاريين"، وعلي علوبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأعربت نيفين عبدالخالق خلال كلمتها في الحفل، عن سعادتها بتخريج الدفعة الحادية عشر وتكريم أوائل الخريجين والفرق المتميزة من التخصصات الهندسية، مؤكدة أنّ المبادرة تعد إحدى ثمار الشراكة والتعاون المثمر بين القطاع الخاص، وعلى رأسه جماعة المهندسين الاستشاريين وشركة شنايدر إليكتريك، وسيجما للتطوير العقاري، وأيديال ستاندرد، وسراج للإضاءة، وسكيب للدهانات، وتي سيرف للخدمات الهندسية، وتي كمبيوترز، وشركة سان جوبان للزجاج، وشركة لايكا، وشركة CCC، وشركة سي إي إس، وشركة ثري برازرز، وشركة جاما إنفست، وشركة هاند أوفر، والمجتمع المدني ممثلا في نادي روتاري التحرير، وجمعية رجال الأعمال المصريين، ولجنة الخدمة المهنية بالمنطقة الروتارية 2451 – مصر.

كما وجهت الشكر لـ"شركاء النجاح" من المؤسسات العلمية والاعلامية الداعمة لـ"من الجامعة إلى العمل"، وعلى رأسهم جريدة الوطن، ومؤسسة ليد وذ باشون، والجمعية الدولية لمهندسي التصميم، والاتحاد الدولي للمعماريين، ومؤسسة جلوبال ستارز، ومجلة نيكست ديزاين، وجريدة القرار المصري.

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وأوضحت أنّ الاحتفالية شهدت الإعلان عن 33 منحة دراسية تقدمها جامعة نيابوليس القبرصية لخريجي البرنامج، بحضور ممثلي الجامعة، الدكتور كارلو كاستيجليوني، الدكتور تشارلامبوس تشارلامبوس، وآليكي بوتينو رئيس شركة جاما اليونانية التي تمثل جامعة نيابوليس في مصر.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس مجلس إدارة المهندسين الاستشاريين، ببرنامج من "الجامعة إلى العمل"، ووصفه بـ"أحد أهم برامج التنمية المستدامة"، التي تنفذها الشركة لخدمة وتنمية المجتمع، والدور الكبير الذي لعبه الراحل المهندس عمرو علوبة في دعم المبادرة منذ بدايتها في عام 2010، في ظل شغله منصب أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضويته بالغرف التجارية المتعددة في إعلاء اسم شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، وتعظيم القيم التي أرساها مؤسسي الشركة مهندس سامي عبدالقوي ومهندس أشرف علوبة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة سراج للإضاءة تعيين 60 مهندسا من خريجي برنامج من الجامعة إلى العمل في الشركة، إضافة إلى اختيار خريجين للسفر إلى ألمانيا لدراسة أحدث نظم الإضاءة والتدريب العملي عليها.

ومنذ بدء مبادرة من الجامعة إلى العمل في مايو 2010 وحتى الآن، بلغ عدد خريجي المبادرة نحو 6500 طالب وطالبة، تم تأهيلهم بالمهارات الفنية والمهنية، وشقوا طريقهم بنجاح في سوق العمل الهندسي داخل مصر وخارجها.