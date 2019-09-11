"اتقل تاخد حاجة نضيفة".. الطباخ تشوّق متابعيها بصورة وفيديو مع تامر عاشور

"صورة بعنوان اتقل تاخد حاجة نضيفة".. تعليق غامض دوّنته المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على إنستجرام، أرفقته بصورة لها بفستان أحمر مزيّن بخطوط سوداء وزرقاء، وسط تكنهات بتوجهيها رسالة "غير مباشرة" للفنان محمد الشرنوبي، عقب مرور شهر ونصف الشهر على إعلان انفصالهما، أو تشويق متابعيها لخبر جديد يخص مجالها.

ولم تترك الطباخ متابعيها في حيرة طويلة، بل شاركت مقطع فيديو قبل دقائق بالفستان ذاته، خلال تسجيل بصحبة الفنان تامر عاشور وهو يعزف على "البيانو"، ودندنتهما ضمن لقاء إعلامي.

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وعلقت المنتجة الشابة قائلة: "الليلة الساعة 9 مساء الجزء الأول من لقاء the insider بالعربي، مع الفنان تامر عاشور والمذيعة راندا جبر".

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وخلال 15 دقائق، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الفيديو الذي تجاوز 1500 مشاهدة وعشرات التعليقات، أبرزها: "عسل يا سارة"، و"برافو عليكي إنك مستمرة في نجاحك"، و"كويس إنك متأثرتيش باللي حصل مع الشرنوبي".

إعلان محمد الشرنوبي انتهاء ارتباطه بسارة الطباخ

وكان الشرنوبي أعلن في بيان عبر فيس بوك وإنستجرام في يوليو 2019، انتهاء ارتباطه بـ"سارة الطباخ" عقب 3 أشهر من خطبتهما، التي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وجاء بيان الشرنوبي بعد إعلان سارة الطباخ في 13 يونيو الماضي خطبتها له، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض من أفراد أسرتها، أطلّت فيه بـ"زيّ أحمر"، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".