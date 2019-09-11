تعرفي على صيحات وألوان مناكير خريف 2019

المناكير النيود لخريف 2019

لا تغادر درجات النيود صيحات الموضة مطلقاً، سواء لفصل الخريف أو لغيره، اعتمدي درجاته الدافئة واستمتعي بإطلالة خلابة تليق بالصباح والمساء.

المناكير الأزرق لخريف 2019

درجات الأزرق المختلفة من الألوان الهادئة والراكزة التي تليق بأجواء الخريف المتقلبة.

المناكير الذهبي البراق لخريف 2019

اختاري الألوان الميتاليك المعدنية أو الجليتر البراقة من المناكير الذهبي، واحصلي على مناكير مثالي للحفلات والسهرات.

المناكير الوردي لخريف 2019

بما أن اللون الوردي من أكثر الألوان أنوثة وجمال، فلا تتخلي عنه في موسم الخريف، واعتمدي الدرجات المطفية أو المتوسطة بدلاً من الصارخة.

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المناكير المشمشي لخريف 2019

يعطِ اللون المشمشي انطباعاً بالحياة والجمال، كما أنه يرضي جميع الأذواق، فلا تترددي في اعتماده.



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