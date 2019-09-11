ربحا ثروة وأنفقاها خلال أسبوعين.. فكانت المفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية، على مبلغ 120 ألف دولار تم إيداعه بحسابهما المصرفي عن طريق الخطأ إلا أن الأمر تحول لاحقا إلى مأساة حقيفية.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ذكرت أن الزوجين روبرت وليامز وزوجته، تيفاني، من ولاية بنسلفانيا، لم يصدقا نفسيهما، وراح ينفقا معظم هذا المبلغ خلال أسبوعين.

الواقعة بدات أواخر مايو الماضي، عندما أودع مصرف BB&T مبلغ 120 ألف دولار بالخطأ في حساب الزوجين، اللذين لم يسألا من أين جاء المبلغ.. وعلى الفور، سارع الزوجان إلى شراء سيارة ودفع فواتير وإغداق الأموال على الأصدقاء، إذ منحوهم مبلغ 15 ألف دولار.

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وبحلول 19 يونيو، كان الزوجان قد أنفقا أكثر من 107 آلاف دولار، عندما اتصل بهما البنك، طالبا إعادة المبلغ.

الزوجة قالت للبنك: إنها ستتحدث مع زوجها لكي يضعا خطة لسداد الأموال.. لكن الزوجين اختفيا، مما دفع البنك إلى الاتصال بـالشرطة، التي تمكنت من إيقافهما.

الصحيفة ذكرت أن روبرت وزوجته تيفاني مثلا أمام المحكمة بعد توجيه الاتهام لهما بالسرقة.