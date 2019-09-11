- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر طفلان - أحدهما من ذوي البشرة السمراء - في مشهد طريف خلال مقطع فيديو انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد انتشر مقطع الفيديو بصورة كبيرة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جميع أنحاء العالم، بعدما ظهر فيه صديقين من نوع خاص وهما يتعانقان بعد غياب نسبي.
والد أحد الطفلين قام بتصوير ونشر الفيديو لكل من الطفلين ماكسويل وفنيجان ويبلغان من العمر عامين، وهما يجريان لتبادل الأحضان.
مايكل سيزنيروس قال في تصريحات نقلتها شبكة “إيه بي سي نيوز”: إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان بعدما تعرفا على بعضهما منذ عام.. إنهما يسألان دائما عن بعضهما عندما يتباعدان قليلا.
سيزنيروس أضاف: إنهما يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحبان الرقص.. كلاهما راقصان ممتازان، مشيرا إلى أن الطفلين يلعبان التنس أيضا سويا.
مقطع الفيديو حقق مشاهدات تقدر بالملايين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وحظى بإشادة واسعة، وتعليقات إيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلان يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بعناقهما.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.