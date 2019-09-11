أغرب مطلب لعالم سويدي عن طبق جديد لمائدة الطعام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أيد ماغنوس سودرلند، الأستاذ في كلية ستوكهولم للاقتصاد - خلال ندوة غاسترو التي عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إضافة لحم البشر إلى قائمة المواد الغذائية.
ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة New York Post فإنه وفقا لكلمة سودرلوند في ندوة غاسترو Gastro العلمية، فإن استخدام لحم البشر المأخوذ من جثث الموتى في التغذية، يمكن أن ينقذ البشرية، في حال موافقة المجتمع الدولي على هذه الفكرة.
الفكرة التي طرحها الأستاذ السويدي بهذا الطرح “هل يمكنكم تصور كيف يمكن تناول لحم الإنسان؟” تبلورت وباتت محور النقاش الرئيسي في هذه الندوة العلمية، مشيرا إلى أن موقف المحافظين سوف يتغير مع مرور الوقت، إذا ما ذاقوا الطبق الجديد.
المشاركون في الندوة ناقشوا مسألة هل يصبح تناول لحم البشر حلا لمشكلة التغذية مستقبلا؟.. وقال سودرلند: مستعد لهذه الفكرة، أشعر ببعض التردد، ولكني لست متحفظا جدا.. ويجب أن أقول أنا على الأقل مستعد لتذوقه.
كما اقترح العالم خيارات بديلة أكثر واقعية، مثل تناول الحيوانات المنزلية والحشرات.
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