اكتشف سر والدته فأطلق النار على جميع أفراد أسرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت أسرة بأكملها للقتل على يد مراهق، في مجزرة بشعة، حسبما أفادت تقارير صحفية أمريكية.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن موقع “فوكس نيوز” فقد ارتكب مراهق مجزرة بشعة بحق أسرته حيث قتل 5 من أفرادها، بعدما اكتشف “سرا عائليا”.

أحد أقارب الجاني، قال في تصريحات له: إن المراهق ارتكب المذبحة بعد أن اكتشف أن السيدة التي ربته منذ كان طفلا ليست أمه، بل زوجة أبيه.

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السلطات الأمريكية أفادت أن المجرم، الذي لم تكشف عن عمره واكتفت بوصفه بالمراهق، أطلق النار على والده وزوجة والده وأشقائه الأطفال الثلاثة.

أحد أقارب المجرم قال: إنه قرر تنفيذ جريمته البشعة، بعد أيام من اكتشافه السر الذي لم يعرفه طيلة حياته.

السلطات لم تنشر اسم المتهم بسبب صغر سنه وكونه قاصرا، لكنها قالت إن الأدلة تشير إلى أنه كان يتصرف بغرابة في الأشهر الماضية.