ضابط هولندي يطلق النار على طفليه وزوجته وينتحر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتحر ضابط شرطة هولندي، بعدما اطلق الرصاص على طفليه فأرداهما قتيلين.

متحدثة باسم الشرطة قال في تصريحات لها: إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت قبل أن ينتحر.

ووفقا لما ذكر بـ “سكاي نيوز” فقد أضافت المتحدثة ميريام سلوت أن الشرطي البالغ من العمر 34 عاما، قد أطلق الرصاص أيضا على زوجته البالغة من العمر 28 عاما، فأصابها بجروح خطيرة.

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المتحدثة ميريام سلوت أضافت في تصريحاتها، أن الطفلين أحدهما في الثامنة من العمر والآخر عمره 12 عاما.

فرق الاستجابة الطارئة كانت قد وصلت إلى المنزل الواقع في دوردريخت قرب ميناء روتردام، كما تواجدت أيضا فرق الطب الشرعي.

فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: إنه يعتزم زيارة موقع الحادث.. حادث إطلاق نار خطير للغاية.