الطب الشرعي يكشف حقيقة وفاة إسراء غريب: مضاعفات بسبب عنف جسدي

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نشرت وكالة معا الفلسطينية أخيرا آخر ما توصل إليه تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي أثارت كثير من الجدل، بين وفاة بسبب العنف الأسري لمعرفتها بشاب، أو قول الأسرة إنّها كانت "ملبوسة" من الجن.
وجاء في تقرير الطب الشرعي أنّ وفاة إسراء جاءت بسبب مضاعفات تعرضت لها وأذى جسدي، والسبب تفصيلا هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.
وسلّم الدكتور أشرف القاضي اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، تقرير الطب الشرعي النهائي إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لكشف الدعوى الخاصة بالفتاة إسراء غريب يوم الخميس في الساعة 10.00 ظهرا في قاعة المؤتمرات الحكومية.
وأحدثت وفاة إسراء غريب ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحديث عن وفاتها نتيجة التعذيب المبرح الذي تلقته على يد أسرتها، بعدما خرجت مع شاب كان ينوي خطبتها، بينما ذكرت أسرتها أنّها كانت "ملبوسة من جن عاشق".
وخرجت مظاهرات عدة تجوب الشوارع تطالب بمحاسبة المسؤول عن قتلها، وكشف تفاصيل ما حدث.
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