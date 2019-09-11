يحمي من السرطان.. فوائد كوب اللبن صباحا للأطفال قبل الذهاب للمدرسة

الحليب مفيد لجميع الفئات العمرية خاصة الأطفال، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الطفل، ومع دخول المدراس يعتبر كوب الحليب صباحًا من العناصر الأساسية التي يجب أن يتناولها الطفل كل صباح، ومن فوائد كوب اللبن كما ذكرها موقع Authority Nutrition.

قدرة الطالب على الاستيعاب

تناول الطفل كوب حليب صباحا يزيد قدرته على الاستيعاب، كما يعزز صحة العظام ويقويها.

حماية الأسنان

يساعد تناول كوب الحليب في الحفاظ على صحة الأسنان.

فقر الدم والأنيميا

يحد من مشكلات فقر الدم والأنيميا، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

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تراكم الدهون

يحد تناول الحليب من تراكم الدهون في جسم الطفل، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، لاحتوائه على الكالسيوم.

إبطاء عملية الهضم

شرب الحليب صباحًا مع وجبة الإفطار يساعد على إبطاء عملية الهضم، والمحافظة على مستويات الجلوكوز في الدم طوال اليوم، ويزيد الشعور بالشبع.

تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري

تناول كوب من الحليب صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

قد يلعب فيتامين D دور في تنظيم نمو خلايا الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.