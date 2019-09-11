"أميال من السعادة".. أخت هنا الزاهد تحتفي بها قبل ساعات من الزفاف

أعربت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد عن مدى حبها لها، بصورة جمعتهما عبر حسابها على إنستجرام، قبل حفل زفافها المقرر عقده اليوم بساعات.

وأرفقت نور تعليقًا على الصورة بعباراتٍ باللغة الإنجليزية، تعبر من خلالها عن مدى حبها لشقيقتها قائلةً: "أختي تتزوج، وعلى الرغم من أنني سأذرف دموع الفرح لبعض الوقت، إلا أنني أتمنى لك أميال من الابتسامة".

وتابعت: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف مدى سعادتي لرؤيتك بالسعادة مع الشخص الذي اخترتيه، أنا مصدومة ولا أستطيع تصديق أنِك تغادرينا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا، ستبقى دائمًا أختي الحلوة الثمينة التي أشاركها أعز أحلامي، أحبك يا أختي".

عقد قران أحمد فهمي وهنا الزاهد

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا وشقيقها عمر عبر حساباتهم على إنستجرام، صور جمعتهما بالفنانة هنا الزاهد، خلال عقد قرانها على الفنان أحمد فهمي مساء أمس، وسط تفاعل متابعيهما بتسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات المباركة لهما.

أطلت هنا بأزياء بيضاء "كاجوال"، تجسدت في قميص "ستوميك" تميز بأنّه منقوش وفضفاض، وبنطلون أبيض لا يحتوى على نقوش، و"طرحة زفاف" طويلة.

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ونشرت إيمي صورة منديل عقد قران الثنائي الفني، حمل اللون "الكورال" مزيّن بزهور "3 دي" متعددة الألوان، ومرصفة بفصوص اللولي، يحمل اسم "هنا وفهمي".

وعلقت ابنة طلعت زكريا على المواد المصورة، قائلة: "مبروك يا أحلى عروسة"، للتجاوز تسجيلات الإعجاب على الـ6200، ومئات التعليقات أبرزها: "ربنا يتمم على خير، يا ترى الفرحة الكبيرة إمتى بقى، انتي وأحمد لايقين على بعض بس خليه يبطل شتايم، وملكة جمال يا هنا".

دعوة الفرح

وكان "هن" حصل على بطاقة دعوة حفل زفاف الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، والتي تميّزت ببساطتها، وهي مكونة من إطار يتخلله ورود وعصفورة ترمز للحب وبعض الكلمات، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة اليوم.

وأكد مصدر لـ"هن" أنّه تم دعوة عدد كبير من نجوم الوسط الفني وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، عشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".