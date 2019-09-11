"بطانة الرحم المهاجرة".. أسبابه وأعراضه ومخاطره

بطانة الرحم المهاجرة مرض غير قابل للعلاج، لكن يمكن السيطرة على أعراضه ومضاعفته، وعادة ما تنتقل البطانة إلى المبايض أو الأمعاء، أو النسيج المبطن للحوض.

أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة

وأعراض المرض تصيب السيدات في غير فترة الحمل وقبل بلوغ سن اليأس، كما ذكرها موقع Mayo Clinic:

الشعور بالألم

تشعر المريضة بآلام في بطانة الرحم خلال الدورة الشهرية وقبلها.

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النزيف

تعاني المريضة من نزيف في فترة الدورة الشهرية، وعدم انتظام موعدها أو طول مدتها، أو حدوث نزف قبل موعدها.

مشكلات المثانة والأمعاء

تشعر المصابة بألم عند إخراج البراز أو التبول، وقد تعاني من نزيف على مستوى الأمعاء أو الجهاز البولي، وتتغير عادات المصابة الإخراجية فقد تصاب بالإمساك أو الإسهال، وقد تعاني من تكرار التبول، بينما تشكو بعض النساء من انتفاخ في البطن، قد يكون مؤلما في بعض الأحيان.

أسباب الإصابة

السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض هو العامل الوراثي، إذ يمكن أن ينتقل المرض بين أفراد العائلة الواحدة، بسبب خلل هرموني أو ضعف الجهاز المناعي.

مخاطره

من أكثر المخاطر التي ترتبط بهذا المرض "العقم، سرطان المبيض، والأكياس المبيضية".