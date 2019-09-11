"لوك" جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلاميا: هنعيش مرة واحدة

عقب أسابيع من إصدار قرار بمنعها من الظهور في المحطات التلفزيونية، وإعلانها اعتزال المجالين الإعلامي والفني، ظهرت المذيعة ريهام سعيد بـ"نيو لوك" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام.

وأطلّت ريهام بشعر "بندقي" اللون طويل وإنسيابي، بأنامل مصفف شعر المشاهير حمو محسن، في مقطع فيديو دون صوت لم تتجاوز مدته 30 ثانية.

وعلّقت الإعلامية المعتزلة باللغة الإنجليزية، قائلة: "كن سعيدا.. ستعيش مرة واحدة فقط"، موجهة الشكر لمصفف الشعر ثم أغلقت التعليقات، وتجاوز مقطع الفيديو 55 ألف مشاهدة خلال الساعات الماضية.

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يأتي اللوك الجديد لريهام عقب ظهورها بشعر قصير بلون بني وبعض الخصلات الشقراء.

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شبكة قنوات الحياة توقف برنامج ريهام سعيد

وعقب الانتقادات التي طالت حلقة الإعلامية الأخيرة التي هاجمت فيها المصابون بالسمنة، ووصفتهم بأنّهم "ميتيين" و"عبء على الدولة"، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة وقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير بشأن حلقة قدّمتها مؤخرا.

وأكدت شبكة قنوات الحياة في بيان أنّها تحترم كل مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

ريهام سعيد تعتزل الإعلام

وأعلنت ريهام اعتزال العمل الإعلامي عبر فيديو بثته على قناتها الرسمية على يوتيوب، قائلة: "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني، وعمري ما هشتغل ممثلة تاني، وعمري ما هرجع الشغلانة دي تاني، لأن اللي أخطر من السرطان ومن السمنة ومن كل حاجة هو الضغط وأنا مضغوطة، وجه الوقت اللي أنا أعيش فيه حياتي وأخلّي بالي من ولادي، وأتقرب من ربنا، وأقعد مع جوزي وأبقى زيكم إنسانة طبيعية".

وأضافت: "قضيت 16 سنة من حياتي بخدم الناس بس، وطول الليل نايمة بفكر في مين عايز كيس دم، ومين عايز حقنة، ومعملتش فلوس ومعملتش أي حاجة، أنا دنيتي كانت خالصة لله وربنا عالم ده، وأقسم بالله العظيم إني عمري ما تربحت ولا أخدت مصلحة ولا أي حاجة من ورا أي حاجة في الشغل، وعشت بضمير جدا وبشرف جدا وبراس مرفوعة جدا".

"الأعلى للإعلام" يحظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام

وكان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.