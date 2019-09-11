أحلى طلة: منال عجاج تختار الأنسب لإبراز جمال سالي عبود شبيهة هيفاء وهبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من جمال الملامح وبروز المعالم الأنثوية، يبقى التناسق هو الأهم والمفتاح الأساسي للجمال، وقد تلعب الأزياء دورًا مهمًا في ذلك.

من هنا استضافت مصممة الأزياء منال عجاج، المدونة السورية شبيهة هيفاء وهبي، سالي عبود، لاختيار تصميم غير عادي وخارج عن المألوف ليبرز جمالها ويخفي عيوب جسمها.

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