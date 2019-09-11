See by Chloé لربيع 2020.. رحلة خياليّة إلى جزيرة كابري!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من منطلق الأناقة الفرنسية الأنيقة السهلة ذات الطابع العصريّ، قدمت علامة "See by Chloé" تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع 2020.
مجموعة حيويّة وساحرة تجسد تمامًا روح العلامة التجاريّة، وتحكي في ثناياها قصة فتاة رائعة في رحلة إلى جزيرة كابري، وأضفت العلامة التجارية مزاجًا رائعًا وصيفيًا على تشكيلة الأزياء الجاهزة.
وتتضمّن المجموعة شورتات عسكريّة أنيقة تميّزت بطيّات مزدوجة وأطراف مستديرة، في حين اتت البناطيل العسكرية بخصر مرتفع مشدود بشكل رائع.
وبرزت روح بهجة الصّيف في تنورة من الكروشيه مزيّنة بالأهداب مع سترة من الدنيم المغسول ذات جلدي نحيف على الخصر، بينما برز سحر ساحة "Piazzetta" الرائعة في كابري في الفساتين المتدفقّة الخفيفة والقطع المنفصلة، تنوّعت بين فستان من الشيفون منقوش باللونين الأحمر والأبيض وتنورة "handkerchief" مزيّنة بطبقات باتشوورك نابضة بالحياة من طبعات الأوشحة.
وبرزت أيضًا إكسسوارات حيويّة بما في ذلك الحقائب الصّغيرة ذات الطابع الحرفيّ المصنوعة من خيوط متعدّدة الألوان منسوجة يدويًا في الهند.
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