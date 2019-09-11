إطلالات نجمات أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020

مضت أيام قليلة على بداية أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020 للملابس الجاهزة، وحتى الآن شاهدنا عددًا كبيرًا من عروض الأزياء المميزة، والتصميمات اللافتة والمبتكرة، وشاهدنا النجمات والإنفلونسر، وقد حضرن عروضهنّ المفضلة في الصفوف الأولى، واخترن أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية، لذا جمعنا لكِ بالصور،إطلالات نجمات أسبوع الموضة في نيويورك، شاهديها واختاري الأجمل برأيِك.

حضرت عارضتا الأزياء الشهيرتان إيرينا شايك Irina Shayk وجيجي حديد Gigi Hadid، عرض دار جيريمي سكوت Jeremy Scott، واختارتا اطلالتين لافتتين، حيث شاهدنا إيرينا في تنسيق مميز عبارة عن جاكيت بليزر أسود، نسقت معه شورت قصيرًا أحمر، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ أسود وشنطة يد صغيرة باللون الأحمر أيضًا.

أما جيجي حديد، فاختارت جمبسوت جينز، مطبع بالرسومات باللون الأسود، مع تيشرت قصيرة بيضاء، وزينت رأسها بقبعة صيفية من الجينز.

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وحلت كيندال جينر Kendall Jenner ضيفة على عرض دار لونشان Longchamp، واختارت لهذه المناسبة إطلالة شبابية أنيقة، عبارة عن فستان قصير ذي طابع أنثوي رياضي، بألوان جمعت بين الأصفر الفاتح والأسود والأبيض، ونسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الجلد، وأقراطًا ذهبية ناعمة.

أما نيكي هيلتون Nicky Hilton فتعشق لفت الأنظار في إطلالاتها، ولحضور عرض دار رالف لورين Ralph Lauren ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، اختارت فستانًا قصيرًا براقًا باللون الفضي، نسقت معه شنطة يد من اللون نفسه، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.

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