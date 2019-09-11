تعرفي علي أبرز صيحات مكياج خريف 2019 - 2020

القاهرة - لايف ستايل
الرموش الفنية
تسلّطت الأضواء على مكياج العيون بشكل كبير في خريف وشتاء 2019 - 2020، حيث ركزت بشكل خاص على الرموش، والتي رافقتها خطوط الكحل الحادة التي تعود إلى ستينات القرن الماضي في عرض كريستيان ديور، أما في عرض براندون ماكسويل فقد تم اعتماد طبقات الماسكارا السميكة لمنح العيون نظرة خلابة.
الحواجب السميكة والحواجب المخفية
مسألة الحواجب الخاصة بخريف 2019 - 2020 كانت مسألة ثنائية، والتي كانت إما جريئة ومبالغ فيها أو مخفية تماماً.
مكياج العيون الجليتر
ظلال العيون الجليتر المدهشة تغطي على أنواع ظلال العيون الأخرى، والتي ظهرت بطريقتان مختلفتان إما جليتر منقط وواضح أو لامع ورقيق على غرار موضة السبعينات.
الوجه المتوهّج
مكياج الوجه المتوهّج يشكل فرقاً كاملاً في المكياج، وتعتمد هذه الصيحة على مظهر المكياج الطبيعي الخالص، والذي يعطِ إطلالة ناعمة مثالية.
الشفاه الحمراء
يمثل الروج الأحمر مكياج الشفاه الجريء المثير الذي لا يماثله مثيل، وكالعادة، لم يغادر هذا اللون عالم الموضة هذا الموسم، حيث راجت العديد من الدرجات المختلفة الفاتحة والداكنة المات واللامعة.
الآيلاينر الحاد
اختار خبرا المكياج هذا الموسم الشكل المطوّر لآيلاينر عين القطة، واختارو أساليب الآيلاينر الحاد ذا المظهر الملفت.
مكياج العيون السموكي
بالرغم من أن موضة الألوان المختلفة والزاهية هي التي سيطرت على المواسم السابقة، إلا أن موضة خريف وشتاء 2019 - 2020 تتلخص بظلال العيون الأسود الكلاسيكي الأنيق.
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