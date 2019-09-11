بالصور-عرض أزياء كارولينا هيريرا لربيع وصيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

قدم بيت أزياء كارولينا هيريرا carolina Herrera" مجموعة مميزة من أزياء ربيع 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، فرأينا الجمع بين التصاميم الفضفاضة بأسلوب أنثوي عصري والتركيز على القصات المريحة المناسبة لجميع الأوقات.

ضمت المجموعة تشكيلة رقيقة ومميزة من الفساتين، التي تم تصميمها من أقمشة الحرير الرقيقة المناسبة للصيف والعطلات، وحرصت على إضفاء طابع خاص من البهجة على تصاميمها التي اعتمدت في معظمها على الأقمشة المزخرفة والألوان الزاهية لتناسب أجواء الربيع.

تنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة بقصات كلاسيكية والبدل الرسمية، والكروب توب، والتنانير الطويلة بقصاتها الحيوية وألونها الزاهية مع الزخرفات الهندسية وطبعات الورد، كما ضمت المجموعة بعض القطع المناسبة للمناسبات الرسمية والقمصان بتصاميم بسيطة.

ظهرت نقشات البولكا المنقطة بألوان مختلفة وطبعات الورد، وتطريزات الأزهار ثلاثية الأبعاد، كما عرضت مجموعة من الفساتين ذات الأكمام المنفوخة والمعاطف الصيفية الطويلة.