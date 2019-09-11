العسل مع الكركم.. ما تأثيره على جسم الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

لطالما وصف الكركم بالعشبة الفريدة، خلال استخدامه على مدى قرون، إذ يوفر هذا النبات ذو اللون الأصفر العميق الصحي عددا لا يحصى من الصفات الطبية شائعة الاستخدام في الطب الصيني والهندي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواءات العضلية وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.

ويوفر "الكركمين"، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية، فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب موقع "بورد باندا".



ونقل الموقع عن طبيب قوله إن "الكركم يعد من التوابل الرئيسية في المطبخ الهندي، ويجادل الكثيرون بأنه أقوى عشب على كوكب الأرض في محاربة الأمراض.

فوائد الكركم واسعة بشكل لا يصدق؛ حاليا هناك أكثر من 10 آلاف مقالة تمت مراجعتها تثبت فوائد الكركم، ما يضعه على رأس القائمة باعتباره واحد من الأعشاب الطبية الأكثر ذكرا في كل العلوم".

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وفي السياق، ذكر موقع لايف هاكر كيفية عمل مضادات حيوية منزلية الصنع باستخدام الكركم:

المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم - 100 غرام من العسل

الطريقة:

في وعاء زجاجي، نمزج المكونين ونحركهما جدا.

تأخذ ملعقة كبيرة من هذا العلاج كل ساعة لعلاج الإنفلونزا. لا تبلعه على الفور، لكن اتركه يذوب في الفم.

في اليوم التالي، تناول نفس الكمية لكن كل ساعتين، وكرر في اليوم الثالث مع تناوله 3 مرات فقط يوميًا، فيما يمكنك أيضًا إضافته إلى الشاي أو الحليب.