ألوان أحمر شفاه موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - تتغير الفصول وكذلك اتجاهات الجمال وموضة المكياج، ومع اقتراب فصل الخريف ظهرت ألوان أحمر شفاه جذابة ستكون موضة مكياج خريف 2019. فسواء كنت تحبين أحمر الشفاه الداكن أو الفاتح، فإننا جمعنا لك في ما يلي أبرز ألوان أحمر الشفاه، التي ستكون رائجة جداً خلال هذا الخريف، فاختاري من بينها ما يعجبك.



الخمري الداكن

NARS Audacious Lipstick



إنه لون جذاب جداً، وهو من أفضل الطرق للانتقال من فصل الصيف الى فصل الخريف، إذ سيبرز لون شفتيك ويمنحك إطلالة ساحرة. ننصحك باعتماد NARS Audacious Lipstick، واحرصي على اعتماد مكياج عيون ناعم لتجنب المبالغة والحصول على مكياج متناغم.



البرغندي المات

Shiseido Modern Matte Powder Lipstick



إن أحمر الشفاه ذا اللون البرغندي المات الجذاب، سيكون رائجاً جداً هذا الخريف، وسيمنح شفتيك لوناً مخملياً يدوم طويلاً. فإذا كنت من محبات أحمر الشفاه باللون البرغندي المات، ننصحك بتجربة Shiseido Modern Matte Powder Lipstick، فهو سهل التطبيق، وسيضفي على شفتيك مظهراً فائق الجمال.



الخوخي



سيحتل أحمر الشفاه الخوخي مكانة متقدمة جداً في موضة ألوان أحمر الشفاه لخريف 2019، وهو يتناسب مع ألوان البشرة كافة، فيمنح المرأة شفاهاً ساحرة تلفت الأنظار. ننصحك باعتماد Gotta Glow Lip Tint in Perfect Peach منe.l.f.، فهو يتفاعل مع البشرة بسرعة ليمنحك تغطية مثالية لشفاهك.

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التوتي الفاتح

Serial Kisser Plumping Lip Stain in Bitten



إن كنت تحبين أحمر الشفاه الفاتح، فلا تترددي هذا الخريف باعتماد أحمر الشفاه التوتي الفاتح، كونه أحد ألوان أحمر الشفاه الرائجة لخريف 2019. ننصحك باعتماد Serial Kisser Plumping Lip Stain in Bitten من BUXOM الذي يتميز بتركيبته الغنية بالهيدرات، التي تغذي شفتيك وتجعلها تبدو ممتلئة وبارزة.



الكورال

Hydragloss High Pigment Lip Gel in Coral Peach من Smith & Cult،



تمتعي بشفاه جذابة مفعمة بالأنوثة والحيوية هذا الخريف، باعتمادك أحمر الشفاه الكورال، فهو أحد ألوان المكياج التي ستكون منتشرة ورائجة في خريف 2019. ننصحك باعتماد Hydragloss High Pigment Lip Gel in Coral Peach من Smith & Cult، الذي يحتوي على ماء الورد الذي يعمل على ترطيب الشفاه، وعلى الفانيليا ذات الرائحة المنعشة، إضافة الى أنه سهل التطبيق ويمنحك تغطية مثالية لشفتيك.

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