ماسكات مذهلة للبشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - صاحبات البشرة الحساسة يعانين بعض المشاكل في التعامل مع بشرتهن، لأنها تكون سريعة وشديدة التأثر سواء بالجو المحيط، أو حتى مع أيّ وصفات أو منتجات يتم وضعها على الوجه.



لهذا هناك بعض الماسكات المجربة والتي لن تسبب أيّ مشاكل لبشرتِك، يمكنكِ تجربتها وأنتِ مطمئنة، وتساعدكِ أيضًا في الحصول على بشرة نضرة وصحية من دون مشاكل.



ماسك الشوفان وماء الورد

ماسك الشوفان وماء الورد



- ملعقة صغيرة من الشوفان

- ملعقة صغيرة من العسل الخام

- ملعقة صغيرة من ماء الورد



اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 10 دقائق من ثم اشطفي بشرتكِ بالماء.

هذا الخليط ممتاز في تنظيف بشرتكِ الحساسة، والحصول على وجه خالٍ من العيوب، لهذا ننصحكِ بتجربته مرة أو مرتين أسبوعيًّا بحسب حاجة بشرتِك.

ماسك بياض البيض مع الحليب والنشا

ماسك بياض البيض مع الحليب والنشا



- بياض بيضة

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة كبيرة من النشا



اخلطي البيض مع الحليب والنشا حتى يصبح خليطًا متماسكًا.

وزعي الخليط على بشرتكِ، واتركيه حتى تبدئي في الشعور بالشد.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لشد الوجه والتخلص من التجاعيد.



ماسك ماء الورود والزبادي

ماسك الشوفان وماء الورد

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من ماء الورد



اخلطي ماء الورد مع الزبادي، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى ينشف على وجهِك، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

يمنحكِ الماسك ترطيبًا وتغذية مباشرة لبشرتكِ الحساسة، ويمكنكِ تجربته مرة أسبوعيًّا.

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