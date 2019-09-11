كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - إذا كنت من محبات موضة الشعر، وترغبين في مواكبة أحدث اتجاهات الشعر المتعلقة بقصات الشعر أو أكسسوارات الشعر أو تسريحات الشعر، فهناك مجموعة واسعة من الخيارات التي ظهرت عبر موقع إنستقرام، وقد قمنا بانتقاء الأجمل بينها، فتعرفي في ما يلي الى أبرز اتجاهات موضة الشعر لخريف وشتاء 2019 – 2020.



قصة الـBOB متساوية الطول Blunt Bob

قصة الـBOB متساوية الطول Blunt Bob



تحتل قصة الـBOB متساوية الطول Blunt Bob حيزاً كبيراً في اتجاهات موضة الشعر لهذا الخريف والشتاء، وهي قصة قصيرة الى متوسطة تصل الى فوق الكتفين أو منتصف الرأس في المسافة بين وخلف العنق، وتبتعد عن الطبقات الكثيفة بنهايات أطراف واضحة تمنح المرأة إطلالة شبابية مفعمة بالأنوثة.



دبابيس الشعر الفاخرة

قومي هذا الخريف بتزيين شعرك بباقة مميزة من دبابيس الشعر



مهما كان طول شعرك، قومي هذا الخريف بتزيين شعرك بباقة مميزة من دبابيس الشعر الفاخرة، فهي أبرز اتجاهات موضة الشعر لخريف وشتاء 2019 – 2020، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ستضفي على تسريحتك الأناقة والتميز، وتمنحك إطلالة فخمة وراقية.



تسريحة الـ Slicked Back

تسريحة الـ Slicked Back



إنها أحد أجمل تسريحات الشعر التي ستكون رائجة في الأيام المقبلة، وهي ستضفي على مظهرك الكثير من الأنوثة والجمال، وهي تلائم الوجوه الصغيرة ذات الشكل البيضاوي أو شكل قلب. وهي ترتكز على إرجاع الشعر ومنحه مظهراً مصقولاً، مع ترك بعض الخصلات الحرة تتدلى على الجانبين، لتمنحك إطلالة عصرية مميزة.

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تسريحة ذيل الحصان العالية جداً

تسريحة ذيل الحصان العالية جداً



تعد هذه التسريحة أبرز التسريحات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020، وهي ستمنحك إطلالة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه. كما أنها تلائم صاحبات الشعر الطويل، وتظهر ملامح الوجه، لتمنحك مظهراً جذاباً مفعماً بالأنوثة. ولإضفاء التميز على تسريحتك، زينيها بأكسسوار ناعم.



تسريحة الكعكة المزدوجة

تسريحة الكعكة المزدوجة



إنها تسريحة ناعمة تمنحك مظهراً طفولياً رائعاً، فلا تترددي في اعتمادها هذا الخريف والشتاء، لأنها ستكون من أبرز اتجاهات موضة الشعر لهذا الموسم. وهي ترتكز على تسريح الشعر على شكل كعكتين متوازيتين وعاليتين، والغرة النصفية المصقولة بعناية.



تسريحة الـ Choppy Lob

تسريحة الـ Choppy Lob



إنها إحدى التسريحات التي ستكون رائجة جداً خلال الأيام المقبلة، وهي تسريحة كلاسيكية أنيقة ستمنحك مظهراً جذاباً. تلائم هذه التسريحة الناعمة والأنثوية أوقات النهار والليل على حد سواء، وتليق بالمرأة العصرية التي تسعى الى التميز.

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