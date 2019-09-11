أفضل كريمات الترطيب... اختاريها وفق نوع بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - يعد ترطيب البشرة من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، فهو يحافظ على بشرة ناعمة وندية ومتوهجة، يؤمن حاجز حماية للبشرة، ويوفر طبقة حماية خارجية لها تمنع دخول البكتيريا الى الجلد، وتمنع فقدانه للعناصر الغذائية الضرورية.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي الى أفضل مرطب للبشرة، فاختاريه وفق نوع بشرتك وحافظي عليها ناعمة وصحية.



Tatcha The Indigo Cream للبشرة الحساسة

Tatcha The Indigo Cream



يتميز كريم الترطيب هذا الملائم خصوصاً لذوات البشرة الحساسة، بتركيبته المرطبة والمهدئة للبشرة في آن، فهو يشتمل على مكونات طبيعية مفيدة جداً للبشرة، في مقدمها دقيق الشوفان، الذي يؤمن الوقاية للبشرة من التهيجات والاحمرار، ويحافظ على الرطوبة داخل مسام الجلد.



Skinfix Barrier+ Lipid Peptide Cream للبشرة الجافة

Skinfix Barrier+ Lipid Peptide Cream



يشتمل هذا المرطب على مزيج من الدهون والأحماض الدهنية والببتيدات ومستخلصات نباتية مغذية، مما يجعله مرطباً مثالياً للبشرة الجافة. إضافة الى ذلك، يؤمن كريم الترطيب هذا حاجزاً صحياً للبشرة ليحافظ على بشرة ناعمة ورطبة على الدوام.



Boscia Cactus Water Moisturizer للبشرة شديدة الجفاف

Boscia Cactus Water Moisturizer



إنه كريم مرطب موجه خصيصاً للبشرة الجافة جداً والباهتة، فهو غني بالماء مكون من مواد فائقة الترطيب، وهي حمض الهيالورونيك والألوفيرا والمستخلص العصاري، مما يعيد الحيوية والمرونة الى بشرتك، وهو مثالي لفصل الشتاء، حيث تتعرض البشرة للجفاف بشكل كبير.

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Skinbetter Science Trio Rebalancing Moisture Treatment للبشرة المختلطة



Skinbetter Science Trio Rebalancing Moisture Treatment



إنه مرطب خفيف الوزن يرطب البشرة المختلطة من دون أن يسد مسام البشرة، فهو يحتوي على السيراميد ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وترطبها في الأعماق وتعزز من صحة حاجز الجلد.



La Roche-Posay Effaclar Mat Mattifying Moisturizer للبشرة الدهنية



La Roche-Posay Effaclar Mat Mattifying Moisturizer



البشرة الدهنية بحاجة دائمة الى الترطيب، للحؤول دون إنتاج المزيد من الغدد الدهنية والزيوت. لذلك، فإن هذا المرطب مثالي لترطيب البشرة الدهنية، فتركيبته خفيفة الوزن مصممة خصيصاً للبشرة الدهنية، فهو يرطبها بشكل مثالي ويعمل على امتصاص الزيوت الزائدة فيها.



Cetaphil Daily Hydrating Face Lotion للبشرة العادية

Cetaphil Daily Hydrating Face Lotion



إنه مرطب يومي مثالي للبشرة العادية، يؤمن الترطيب المثالي للجلد، فتركيبته خفيفة الوزن تتغلغل داحل الجلد لتؤمن الترطيب العميق للبشرة، فلا تترددي في تجربته، نظراً الى أنه يحول دون جفاف البشرة، لا سيما في ظل الأجواء الباردة.

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