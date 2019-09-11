كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - اسمرار الجلد في مناطق مختلفة من الجسم، مشكلة تسبب الأرق والإحراج لدى معظم النساء، لا سيما اللواتي يعرن اهتماماً كبيراً لابراز جمالهن. لذا، تبحث العديد منهن عن أفضل العلاجات الخاصة بالعناية بالبشرة، لا سيما التي تساعد في تفتيح لون البشرة وتبييض الجسم، ولكنهن يقع في حيرة من أمرهن أمام انتشار العلاجات والمستحضرات التجميلية التي تعنى بحل مشكلة اسمرار لون البشرة؛ إذ بعضها قد لا يحتوي على تركيبات فعّالة ومضمونة في تفتيح وتبييض الجسم أو قد لا تتناسب مع جميع أنواع البشرات، وبالتالي تزيد من تفاقم المشكلة. وبما أننا نحرص على جمالك ونهتم فيما يخص العناية ببشرتك وتحقيق ما ترغبين به، جمعنا لك مجموعة من أفضل كريمات تفتيح الجسم بتركيبات آمنة ذات جودة عالية، لتحققي ما تحلمين به وتنعمي ببشرة بيضاء صافية.

أفضل كريم تفتيح الجسم وتبييض البشرة بتركيبات ذات جودة عالية

أفضل كريم تفتيح الجسم واضفاء الإشراق

تحلمين بالحصول على جسم أبيض موحد اللون، جربي كريم لتفتيح البشرة - 50غرام من أرجانيستا، فهو كريم تفتيح فعّال يوحد لون البشرة ويزيل البقع السوداء ويمنع ظهورها التي تسببها حب الشباب وحبوب منع الحمل، والحمل، وانقطاع الطمث ويعطي للبشرة اشراقة رائعة. كما أنه يناسب جميع أنواع البشرات.

كريم لتفتيح البشرة - 50غرام من أرجانيستا

تسوقي من المول.كوم بسعر 189.53 ريال سعودي.



افضل سيروم تفتيح لون البشرة ومنحها مظهراً أصغر سناً

سيروم التفتيح امبيراي مالتي فانكشنال من فرمونا، يتميز بقدرته العالية في تفتيح لون البشرة وتوحيدها. كما أنه يستخدم للتخلص من ظهور علامات التجاعيد ويمنح البشرة مرونتها ويبرزها أكثر شباباً؛ وذلك بفضل احتوائه علي تركيبة غنية من الميكرولاجين وخلاصة العنبر اللذان يعملان على توحيد لون البشرة ومنحها مظهراً لامعاً ومغذياً، خالٍ من التجاعيد وآثار الشيخوخة المبكرة فتبدو وكأنها أصغر سناً.

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سيروم امبيراي لتفتيح البشرة من فارمونا

تسوقي من المول.كوم بسعر 110.25 ريال سعودي.





افضل كريم عضوي لتفتيح الجسم

يتميز كريم التفتيح العضوي من ايفا ناتورا، بفعاليته في تفتيح وتوحيد لون البشرة. هذا الكريم العضوي، تم تحضيره من نبات العرقسوس، غني بالفلافونويد المضاد للأكسدة الذي يعمل على حماية البشرة من العوامل الخارجية، ويساعد على منع تشكل الميلانين المسؤول عن ظهور البقع واسمرار الجلد؛ وذلك بفضل العرقسوس الذي يعمل على توحيد وتفتيح لون البشرة والجسم. تم انتاجه بتقنية الليبوزوم. وهو منتج عضوي، وطبيعي بنسبة 99% ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة وخالٍ من المنتجات الكحولية والمواد العطرية - الغولتين - المركبات الحيوانية - البارابين - كبريتات الصوديوم - السيليكون - يوريا - التعديل الوراثي - البولي ايثيلين - الفينوكسي إيثانول - البتروكيماويات - الايثانول امين. . لذا، هو مناسب لجميع أنواع البشرات.

طريقة الإستعمال: يستخدم مرتين صباحاً و مساءًا على البقع والمناطق الداكنة بشكل دائري حتى يمتصه الجلد وذلك بعد استخدام الغسول التونيك لتهيئة وتنقية البشرة قبل استخدام الكريم.

كريم التفتيح العضوي من ايفا ناتورا

تسوقي من المول.كوم بسعر 173.25 ريال سعودي.







أفضل سائل لتفتيح البشرة للبشرة الحساسة

بشرتك حساسة، وتبحثين عن كريم لتفتيح لونها ويناسب نوع بشرتك ولا يسبب أي آثار جانبية، ويعمل في الوقت ذاته على تنقيتها وترطيبها، إليك سائل تفتيح البشرة وايت اوبجيكتيف - 30 مل من بيوديرما، الذي يعمل على تفتيح لون البشرة، وكذلك يقضي على البقع الداكنة؛ لاحتوائه على فيتامين سي، بالإضافة إلى المكونات المضادة للأشعة فوق البنفسجية للحماية من أشعة الشمس. وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الحساسة. يستخدم للوجه والرقبة، كمرطب نهاري منتظم ويوضع على بشرة جافة ونظيفة مع تجنب ملامسة العينين وفي حالة اللمس يتم شطفه بالماء مباشرة.

سائل تفتيح البشرة وايت اوبجيكتيف - 30 مل من بيوديرما

تسوقي من المول.كوم بسعر 332.64 ريال سعودي.



أيا تكن الكريمات التي ستختارينها لتفتيح الجسم، لا تنسَي أن تقلّلي تعرّضك للشمس إلى أقصى حدّ (حسب نوع بشرتك)، لا سيما إذا كنت تعانين في الأصل من البقع (لكي لا تتصبّغ أكثر)؛ إذ هذا يشكّل العامل الأول في فشل فعالية مستحضرات العناية. فالشمس تلغي كلّ جهودك، لذا إذا كنت تريدين نتائج حقيقية اختاري أفضل كريم لتفيتح الجسم المناسب لبشرتك، واحرصي على عدم التعرض للشمس. واحترمي بشرتك. هذا يعني ألّا تلعبي بالبثور أو حبّ الشباب، بل أن تعالجيها. وكذلك تجنّبي الالتهابات الثانويّة للمشكلات الجلديّة (مثل حبّ الشباب، الكشوط السطحيّة، الجروح، لدغات الحشرات) عن طريق اتّباع نظام نظافة جيّد واستخدام مطهّرات مناسبة لبشرتك.

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