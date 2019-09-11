يحمي من السرطان ويعالج الأمراض الجلدية.. 5 فوائد لا تعرفها عن قشر الليمون

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"قشر الليمون" من الأطعمة ذات فائدة كبيرة للعناية بالبشرة وتفتيحها ونضارتها، كما أنّه يقي الإنسان من العديد من الأمراض، لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين C.
ويمكن استعمال "قشر الليمون" في الماسكات والوصفات الطبيعية للبشرة، كما يمكن بشره ووضعه في السلطة أو الأطعمة المختلفة.
وفيما يلي أبرز 5 فوائد صحية لقشر الليمون، وفقا لما ذكره الموقع الطبي new health guide:
1. يقي من أمراض السرطان، ويمنع انقسام وانتشار خلايا المرض الخبيث، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.
2. يسهل عملية الهضم، ويمد الأمعاء بالحركة والحيوية.
3. يقوي العظام ويحمي من الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.
4. يقلل نسبة الكولسترول في الدم، ما يحافظ على سلامة القلب، ويضبط مستويات ضغط الدم، ويحمي من اكتساب المزيد من الوزن، وينظف الأوعية الدموية التي تقلل احتمالية الضرر بالصحة والإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضعط الدم.
5. يساعد في معالجة بعض الأمراض الجلدية مثل "حب الشباب، التجاعيد، والبقع السوداء، فضلا عن إزالة الشوائب البشرة".
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