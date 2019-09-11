ملابس عصرية لإطلالات الجامعة على طريقة كارمن سليمان

نقوم مؤخرًا بجمع اطلالات للنجمات العربيات في ملابس شبابية ، لتتمكن الطالبات الجامعيات من أن يستوحين بعض الأفكار للعودة إلى العام الدراسي، ونحرص على أن تكون هذه الاطلالات ذات طابع شبابي وعملي، وفي الوقت ذاته أنيقة مثل اطلالات كارمن سليمان، التي نسقتها مؤخرًا في المناسبات اليومية، والتي اخترنا لكِ أبرزها لتتمكني من أن تستوحي أجمل الأفكار لاطلالات في ملابس سبور مثالية للعودة للجامعة والعام الدراسي، وإليكِ بعض الأمثلة.

شاهدنا كارمن سليمان في أحد المشاوير الصباحية وقد نسقت لوك شبابيًّا أنيقًا مثاليًّا للجامعة، عبارة عن بنطلون جينز سكيني أسود مع تيشرت باللونين الأبيض والأحمر، ومن فوقها اختارت كارديغان طويلًا أسود، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي مريح أبيض، وشنطة يد كبيرة وعملية من لويس فويتون Louis Vuitton.

الجينز من أهم القطع لاطلالات الجامعة وتستطيعين اعتماده بأساليب عصرية مثل الطريقة التي نسقته به كارمن سليمان، حيث اختارت بنطلون جينز أزرق سكيني، نسقت معه قميصًا فضفاضًا مزينًا بالشراريب، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من الجلد البيج من غوتشي Gucci وحذاء رياضي أبيض.

تسطيعين أيضًا أن تعتمدي الطابع الرياضي للجامعة، ولا سيّما أنه مواكب لأحدث صيحات الموضة، مثل الاطلالة التي نسقتها كارمن سليمان، حيث اختارت بنطلونًا واسعًا من القطن باللون الأخضر، مع تيشرت بيضاء وحذاء رياضي أسود وأبيض، وشنطة يد عملية بحجم متوسط باللون البيج.

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