منصور غافرييل لخريف 2019.. تركيز على الملمس ولوحة ألوان غنيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم الثنائيّ راشيل منصور وفلوريانا غافرييل مرّة أخرى مجموعتهما الجديدة لموسم خريف 2019، باعتماد أسلوب العرض التقديمي، واختارتا عرض المجموعة داخل متجرهما الخاصّ في حي سوهو بمدينة نيويورك، واعتمدت العلامة التجارية منذ عدّة مواسم مفهوم البيع الفوري "See Now Buy Now" لذا فقد كانت فكرة العرض في المتجر منطقية، حيث إنّ القطع المعروضة متاحة للبيع فورًا بعد العرض.

وتستخدم المصمّمتان الموادّ كقاعدة لكلّ مجموعة جديدة، وفي كلّ موسم تقدمان مجموعة من الأساليب والألوان والصيحات الجديدة، لبناء الهوية الإبداعية لعلامتهما التجارية.

ولموسم خريف 2019، قام الثنائيّ بالتركيز على ملمس القطع، باستخدام جلد التمساح المنقوش الصناعيّ في العديد من أنماط حقائب اليد، وإضافة تطريزات الشمس والغيوم بقماش الـ "intarsia" في تشكيلة سترات الكشمير الأساسية.

وتنوّعت لوحة الألوان بين درجات اللون البني الغامق ودرجات لون الفوشيا الفاتح وظلال الأزرق السماوي، ويظهر كل لون في مجموعة متنوعة من الإكسسوارات والقطع المنفصلة والتي شكلت قصتهما الخاصّة.

وتضمّنت المجموعة أيضًا قطعًا خارجية شملت معطفًا ثنائي الوجه أحدهما باللون الكريمي، والثاني بطبعة الكاروهات باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب معاطف طويلة كبيرة الحجم ومزدوجة الصدر، بالإضافة إلى خيار قصير من الكشمير الفروي، كما قدّم الثنائي نسختهما من معطف الدّبّ الشهير.

أما بالنسبة للحقائب، فقد شملت المجموعة حقيبة يد جديدة "Cloud" عبارة عن حقيبة كلاتش من جلد الخروف الناعم بتصميم مميّز وجميل.

و من الواضح أنّ المصمّمتين تحاولان الحفاظ على توسيع الهوية الإبداعية لعلامتها دون الانحراف بعيدًا عن أصولهما، وإجمالًا يمكننا القول، إنّ المجموعة متكاملة وغنيّة بالخيارات الأنيقة التي يمكنكِ ارتداؤها طوال أشهر الخريف والشتاء المُقبلة.