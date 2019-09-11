سوار Ludo الجديد مستوحًى من الأزياء الراقية ومرصّع بالأحجار الكريمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ دارُ المجوهرات الفرنسية الفاخرة "فان كليف أند آربلز" 4 إصدارات جديدة من سوار Ludo الشهير، حيث جسدت تراثها وتاريخها العريق.
وطرحت الدّار السوار الأيقوني لأول مرة في عام 1934، حيث تميّز التصميم الأصلي بمشبك حزام ثمين، وشريط ذهبي عريض ومفصل يتميز بالطوب المزخرف أو الزخارف السداسية.
والآن، تحظى الإصدارات الأربعة الجديدة لسوار Ludo بلمسات مستوحاة من الأزياء الراقية، حيث تأتي مصنوعةً من مزيج من المواد الفاخرة بظلال ذهبية لإبراز جمالية زخارفها.
وبفضل مهارة وبراعة حرفيي الدار الفرنسية، تأتي القطع مرصّعة بتفاصيل مبهرة من الأحجار الكريمة بما في ذلك أحجار الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق أو الزّفِير إلى جانب الألماس، والنتيجة قطع فنية فاخرة مبهرة وخاطفة للأنفاس.
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