"الجمال غير مكتمل" في مجموعة "جيسون وو" لربيع 2020 في نيويورك

قدم المصمم الكندي التايواني جيسون وو مجموعته الجديدة لموسم ربيع 2020 في قاعة المناسبات Pier 17، التي تتميز بنوافذ كبيرة تطل على جسر بروكلين، وذلك ضمن أسبوع الموضة في نيويورك.

وتحدث جيسون وو وراء الكواليس عن مجموعته قائلًا: "إنها عن الجمال، لم يكن قط أسلوبي جريئًا أوأنيقًا؛ فأنا لا أعرف كيف أفعل ذلك، أرغب في تقديم أفضل نسخة لي من الجمال".

ونجح "وو" في تقديم كل ما هو كلاسيكي ومتطور وأنثوي بلمسة جديدة وحيوية ضمن مجموعة ربيع 2020، وأراد أن يعطي نظرة مختلفة لفكرة الجمال التي ينقلها عادة بملابسه، والتي عادة ما تكون ذات مظهر مصقول "مثالي"، لذلك استخدم أقمشة مغسولة يدويًا، وحواف خامة وتفاصيل غير مكتملة عمدًا لمنح إبداعاته الأنيقة لمسة نابضة بالحياة والشاعرية والفضول.

اقرا ايضاً:

النظارات الملونة والنقشات غير التقليدية أحدث صيحات ستايل أسبوع الموضة

واستلهم مزاج الرومانسية الباهتة قليلاً، من صور الزهور المجففة الهشة لصديقه المصور الفرنسي ماكسيم بابلانك.

Advertisements

وزيّنت طُبعات زهوره الباهتة تنورة قلم رصاص حريرية منسقة مع براليت مطابقة ومعطف ترانش خفيف الوزن، بالإضافة إلى فستان ملتف تتخلله التطريزات الكريستالية الدقيقة.

عولج الجلد أيضًا للحصول على تأثير مجعد، في حين أثبتت مجموعة من الفساتين ذات فتحات جريئة براعة العلامة التجارية الراقية وحرفيتها العالية في استخدام طبقات مختلفة من الحرير المغسول المربوط معًا.

في حين أن مجموعته الجميلة تميزت بنقص متعمد، لم يستطع "وو" مقاومة نداء السجادة الحمراء التي تطالب بروائع الأزياء المميزة الخالدة، واختتم عرضه بثلاثة فساتين من قماش التول المزين بالأزهار.

قد يهمك ايضاً:

عارضة الأزياء المحجبة حليمة تتفوق على النجمات في حفل أسبوع الموضة

أسبوع الموضة في باريس يعرض مجموعة من الفساتين المُطرزة بالريش