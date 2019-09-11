بالصور - تعرفي على أحدث صيحات البذلة هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تمثل البذلة قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب المرأة العصرية؛ حيث إنها تمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة في العمل والمناسبات الرسمية.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيمونا شميد أن البذلة تطل هذا الخريف بقصّة أكبر من المقاس “Oversized”؛ حيث تتألف من بليزر كبير وذي أكتاف عريضة وسروال واسع وطويل للغاية.

وتغازل هذه القصّة في المقام الأول المرأة طويلة القامة ذات القوام الممشوق، في حين تبدو معها المرأة قصيرة القامة كما لو كانت مختبئة.

وأضافت شميد أن البذلة تظهر أيضا بقصّة تساير خطوط القوام؛ حيث يسلط البليزر الأضواء على الوسط، بينما يمتاز السروال بقصّة ضيقة. وتداعب هذه القصّة المرأة قصيرة القامة وطويلة القامة على حد سواء.

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ألوان زاهية

ومن جانبها أشارت مستشارة المظهر الألمانية سابين بوديم إلى أن البذلة النسائية تتألق بألوان زاهية لتكسر كآبة أجواء الخريف؛ حيث تزهو البذلة بألوان الباستيل الحالمة كالوردي والسماوي ودرجات الأحمر والأخضر.

وبالإضافة إلى ذلك، تكتسي البذلة بالدرجات الخريفية كدرجات البني والأصفر الذهبي الدافئ، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأزرق الداكن والرمادي.

وبالنسبة للنقوش، تتألق البذلة بنقوش الكاروه والتقليمات النحيفة.