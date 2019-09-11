إقامة 4 ليالي شاملة تذكرة السفر في إيطاليا بـ 100 استرليني.. والسبب الشيكولاته

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تستضيف مدينة بيروجيا الإيطالية شهر أكتوبر القادم أكبر مهرجان أوروبي للشيكولاته، والذي يتيح فرصة لاتعوض لعشاق الشيكولاته للاستمتاع بفعالياته.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن عشاق الشيكولاته الإنجليز بوسعهم الاستمتاع بجميع فعاليات مهرجان "يوروشيكولات" الذي يستمر خلال الفترة من 18 حتى 27 أكتوبر بسعر لا يتجاوز 99 جنيها إسترليني للفرد شاملة تذكرة الطيران ذهابًا وعودة والإقامة.. وتشتهر بيروجيا عاصمة إقليم أومبريا بثقافتها الغنية وعشقها الحقيقي للشيكولاته.

وأضافت الصحيفة أن مبلغ الـ 99 جنيه استرلينى يتضمن أيضا الإقامة لمدة ليلتين في أحد الفنادق الفاخرة في المدينة، وهناك فرصة لتمديد فترة الإقامة لثلاث ليال مقابل 129 جنيه استرليني أو أربع ليالي مقابل 149 جنيه استرليني.