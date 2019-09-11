منها "عصير الباذنجان".. طرق مختلفة لتخسيس الكرش

يعتبر الكرش من المشكلات التي تؤرق الكثيرين، وهو عبارة عن تراكم دهون الجسم في منطقة البطن، ويعتبر تراكم الدهون في هذه المنطقة عامل خطورة للكثير من الأمراض المزمنة.

وإليكِ طرق مختلفة لتخسيس الكرش.

قشر الباذنجان

تعتبر قشور الباذنجان غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من دهون البطن، والحديد، بالإضافة إلى الألياف التي تعمل على التخلص من الوزن الزائد، واحتباس البول، وخاصة عند تناوله طازجا دون طهي.

اتباع نظاما غذائيا

إن الطريقة المثلى للتخلص من الوزن الزائد بالجسم ومنطقة البطن، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف أطباء مختصين، بالتزامن مع ممارسة الرياضة مرتين على الأقل أسبوعيا، إلى جانب تجنب الإفراط في استهلاك الكربوهيدرات والالتزام بتناول سلطة الخضروات.

عصير الباذنجان

يعد عصير "الباذنجان" من المشروبات ذات تأثير فعال للتخلص من "الكِرش"، حيث يساعد على حرق الدهون سريعا، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والسكوبوليتين والسوروبارون، التي تساعد أيضا على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى، وتنشيط الدورة الدموية، وخفض الكوليسترول، بالإضافة إلى مساعدته على تهدئة الأعصاب، وفقًا لما ذكره موقع avogel الطبي.

طريقة إعداد عصير الباذنجان

المكونات

باذنجان كبير

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تفاحتين مقشرتين

جزرتين مقشرتين

ساق من الكرفس

طريقة التحضير

- قشر الباذنجان، ثم قم بإزالة الجزء العلوي، وقطعه إلى مكعبات.

- امزج الباذنجان مع جميع المكونات الأخرى في عصارة، مع إضافة نصف كوب من الماء.

- قم بتجربة إضافة فواكه وخضراوات مختلفة مثل الموز أو العنب البري أو الطماطم.