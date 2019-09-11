بالفيديو.. عجوز هندية تستلقي بين عجلات القطار أثناء عبوره القضبان

نجحت عجوز هندية تبلغ من العمر 90 عاما من البقاء ساكنة أسفل عجلات القطار بين القضبان أثناء مرور القطار من المحطة، حتى مضى القطار دون أن تتأذى، وسط حالة من الذهول والذعر التي أصابت المواطنين المتواجدين .
وكانت العجوز، قررت أن تختصر الطريق وتعبر شريط القطار من مكان غير مخصص للعبور، وتفاجأت بالقطار ما دفعها أن تستلقي ساكنة تماما بين القضبان، إلى أن عبر القطار دون أن تصاب بأذى، وسط ترقب تام من المواطنين المتواجدين.
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