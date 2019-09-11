إيمي سمير غانم تعترف بأنها لا تطبخ لزوجها: "المطبخ مش جاهز ومفيهوش غاز"

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن عدم إجادتها الطبخ رغم زواجها من الفنان حسن الرداد منذ عامين، وذلك خلال لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقالت إيمي: "بالنسبة لموضوع الأكل ده بلاش نجيب سيرته كتير لأننا اتكلمنا في الموضوع ده كتير واتجوزنا بقالي سنتين ولسه زي ما أنا".

وأكدت إيمي أن الحجة التي تسوقها دائمًا لعدم دخولها المطبخ لإعداد الطعام: "المطبخ مش جاهز إلى الآن والغاز مفرهدني ومش عارفة آخد معاد"، مشيرة إلى أن زوجها الفنان حسن الرداد "بيكبر دماغه".

وأوضحت إيمي سمير غانم أنها تصاب بالتوتر عند ذهابها للتصوير وتظل تقرأ القرآن، مشيرة إلى أنها لا تشاهد المشاهد التي صورتها مرة أخرى وتمل من مشاهدة الأفلام التي شاركت فيها.