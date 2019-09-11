إذا كنت مريض سكري 2.. إليك فائدة المشي 10 دقائق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أفادت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية، بأن المواظبة على ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني؛ حيث إنها تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم.
وأضافت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري، أن رياضات قوة التحمل تعد مناسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.
وأكدت "ديابيتس راتجيبر"، على ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل ممارسة الرياضة لمعرفة المعدلات المسموح بها، ففي حال المعاناة من مشاكل بالقلب ينبغي إجراء رسم قلب بالمجهود لمعرفة مدى التحميل على الجسم المسموح به.
وبشكل عام يمكن للمرضى دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، كالسير على الأقدام في جزء من الطريق إلى العمل والمشي حول المنزل لمدة 10 دقائق بعد تناول وجبة العشاء أو ركوب الدراجة الهوائية عند الذهاب لتسوق المشتريات الصغيرة.
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