محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يكسو المخمل بألوان الجواهر مقاعد الفوتيه حاليا ليضفي على الغرفة طابعا أنيقا وفخما ويشيع أجواء الدفء والراحة النفسية. وأوضحت مجلة "المنزل الجميل" الألمانية، أن المخمل يتألق بـألوان الأحجار الكريمة كالأحمر الياقوتي والأخضر الزمردي والأصفر الكهرماني والأزرق بلون الصفير. وأضافت المجلة المعنية بالأثاث والديكور، أنه يمكن تنسيق مقعد الفوتيه مع وسائد أو مقاعد البوف بنفس درجة اللون، كما يمكن المزج بين أكثر من لون من ألوان الأحجار الكريمة لمزيد من الأبهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخمل بألوان الجواهر يكسو مقاعد الفوتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.