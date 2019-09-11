لأصحاب الشعر الدهني؟ استعملي هذا الشامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة “Instyle” الألمانية أن الشامبو المحتوي على حمض الساليسيليك “Salicylic acid” يمثل حلا فعالا لمشكلة الشعر الدهني؛ ويقضي على الإفرازات الدهنية الزائدة، كما يعمل على ضبط إنتاج الإفرازات الدهنية.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن حمض الساليسيليك يمتاز بتأثير تقشيري، وبالتالي يعمل على تخليص فروة الرأس من الخلايا الميتة وبقايا منتجات العناية بما فيها الزيوت والأوساخ.
كما يتمتع حمض الساليسيليك بتأثير مضاد للبكتيريا؛ حيث إنه يحارب بكتيريا الخميرة، ما يحول دون الإصابة بقشرة الرأس وظهور بثور بفروة الرأس.
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