يحتوي القرع العسلى على قيمة غذائية كبيرة، إلى جانب كونه من الأكلات والأطباق اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصةً بالمهلبية. وإليكِ طريقة عمل قرع العسل مهلبية، على طريقة الشيف شربيني. المقادير قرع سكر قرفة لبن كريمة نشا فانيليا جوز هند مبشور Advertisements مكسرات لون أصفر طريقة التحضير - يوضع القرع مع السكر علي النار مع اللبن و يترك ليغلى و ينضج. - يضاف اليه القليل من اللون اصفروالفانيليا ثم يهرس تماما. - تضاف القرفة ثم النشا بعد ان يذاب و يقلب حتى يصبح ذو قوام متماسك. - تضاف الكريمة ثم توضع في كاسات وتترك لتبرد. - تقدم مع جوز الهند المبشور و القرفة و المكسرات.

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