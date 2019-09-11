أخرها منديل كتب الكتاب.. استعدادات حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

قطعة قماش ممُيزة بلون "الكورال" الفاتح، مُطعمة بالورود البارزة، والملونة، ومرصفة بفصوص اللولي، زُين بمنتصفها اسمي "هنا وفهمي"، صورة لمنديل تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "الإنستجرام"، قائلين إنه منديل عقد قران الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعدما قاموا بإشارة الحسابات الرسمية للعروسين على "الإنستجرام".

وتفاعل العديد من الرواد مع الصورة، مشيدين بالتصميم، وبراعته، فضلًا عن كونه مُختلفا ومميزا للغاية، على الأشكال التقليدية، واللون الأبيض المُعتاد.

ويحرص كُل من "هنا" و"أحمد" على مشاركة متابعيهما بتفاصيل واستعدادات حفل زفافهما، منذ أكثر من شهر، حتى إن "فهمي" ظهر في يوليو الماضي، مع الإعلامي رامي رضوان، خلال تجهيز "بيت الزوجية".

"لوك" هنا الزاهد قبل الزفاف بساعات

واليوم، شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" بصورتين، تزامنا مع اقتراب حفل زفافها.

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وظهرت هنا بـ"لوك" جديد وبدون مكياج، حيث غيَّرت لون شعرها من الأشقر إلى الثلجي، وارتدت نظارة شمس، وبنطلونا أزرق وتيشرت أبيض، الأمر الذي تفاعل معه متابعوها، مُعلقين: "لوك الفرح"، و"عروستنا الحلوة".

دعوة الفرح

وكان أعلن الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، موعد زفافهما من خلال بطاقة دعوة بسيطة مكونة من إطار يتخلله ورود وعصفورة ترمز للحب، إضافة لكلمات بسيطة، حيث من المقرر إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم، 11 سبتمبر.

وأكد مصدر لـ"هن" أنَه جرى دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، علشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".