عادات صحية ضرورية لطفلك لضمان حمايته من الأمراض عقب العودة للمدرسة

ساعات قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وتبحث كل أم عن نصائح عامة لاتباعها تساعد في الحفاظ على صحة الطلاب، حيث يزداد معدل إصابة الطلاب ببعض الأمراض عقب دخول المدارس نتيجة التكدس، لذلك قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة نصائح صحية ضرورية قبل الذهاب إلى المدرسة.

زيارة الطبيب قبل بدء الدراسة

من الأفضل مراجعة طبيب الأطفال في سن الروضة، لأنه يكثر فيه الإصابة بالأمراض بسبب ضعف مناعة الطفل، ويجب مراجعة سجل تطعيمات الطفل قبل أسابيع من بدء المدرسة.

ويمكن التأكد من سلامة الرؤية والسمع عند الطفل، للتأكد من عدم وجود مشاكل قد تعوقه في دراسته.

تنظيف الأسنان

يجب الحرص على تنظيف أسنان الطالب قبل التوجه إلى المدرسة كل يوم وذلك بعد تناول وجبة الإفطار.

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اختيار الوجبات الصحية

يجب الحرص على اختيار الوجبات الصحية التي يأخذها الطفل للمدرسة، وعلى الأم الحرص على تحضيرها في المنزل للتأكد من سلامتها.

أدوات التنظيف والتعقيم

يجب الحرص على وضع المناديل الورقية والمناديل المبللة في حجم الجيب وجل الأيدي القاتل للجراثيم، ليعتاد الطفل على تطهير يديه في وقت الحاجة لحمايته من التعرض لأي مرض.

تنظيف الطاولة قبل الجلوس في الفصل

يجب توعية الطفل بضرورة تنظيف الطاولة والكرسي بالمناديل قبل الجلوس وذلك منعا لتراكم الجراثيم ولحماية الطفل من التعرض لأي مرض.

غسل اليدين

الحرص على توعية الطفل بضرورة غسل يديه في المدرسة قبل تناول الطعام، وذلك حفاظًا على صحته.