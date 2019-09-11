منها الفواكه والبقوليات.. وجبات صحية تساعد طفلك على التحصيل الدراسي الجيد

تشتكى بعض الأمهات من عدم قدرة أبنائهن على التحصيل الدراسي وصعوبة على التركيز، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها إهمال وجبة الإفطار للطفل لذلك قدم موقع "Health life"، مواصفات الوجبات الصحية التي يجب على الطالب تناولها لمساعدته على التركيز والتحصيل الدراسي.

* وجبة الإفطار

الفواكه

أكدت العديد من الدراسات فوائد تناول الفاكهة لآثارها العظيمة على الطالب.

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البروتينات

يوجد البروتين في البيض، الجبن، الزبادي، من الأشياء الأساسية التي يجب أن تحتوى عليها وجبة الطالب لأنها تساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم الدراسي.

البقوليات

تعتبر البقوليات مهمة للطلاب لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين النباتي.

* وجبة الغذاء

ضرورة التركيز على تناول الغذاء الصحي الغني بالكربوهيدرات الذي يعتبر من أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها طلاب المدارس للقيام بالنشاطات المختلفة ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات الأرز، البطاطا، الذرة، الخبز، المعكرونة، الإكثار من شرب الماء.

ويجب الحرص على تناول الطلاب وجبة الإفطار لأن عدم تناولها يؤدي إلى الشعور بالصداع والاضطرابات المعوية، عصبية، لذلك تعتبر ضرورية لأنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.