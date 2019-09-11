ورم الدماغ هو نمو للخلايا الشاذة في الدماغ، وهناك أنواع متعددة من أورام المخ، بعض أورام المخ حميدة غير سرطانية، وبعضها سرطانية.

ربما يبدأ ورم المخ في المخ، وربما يبدأ السرطان في أماكن أخرى من الجسد وينتشر فيما بعد إلى المخ.

تختلف أعراض ورم الدماغ من شخص لآخر، وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموقعه ومعدل نموه، وهدا بحسب موقع "Mayo Clinic".

أعراض ورم الدماغ

الأصابة بنوبات صداع شديدة، حيث تصبح تدريجيًا أشد وأكثر تكررًا.

القيء أو الغثيان غير المبرر.

Advertisements

مشاكل في الرؤية.

فقد الإحساس أو الحركة في ذراع أو ساق تدريجيًا.

الشعور بالتشوش في الأمور اليومية المعتاد على القيام بها.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

إيجاد صعوبة في الاتزان.

إيجاد صعوبات في الكلام.

إيجاد صعوبة في السمع.