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البرجر من الأكلات المحببه للأطفال وللكبار، فهو شهي ومغذي لاسيما عندما يتم إعداده في المنزل، تعرفي على طريقة عمل البرجر البيتي، كما يقدمه لكي موقع "هن".
مكونات البرجر
لحم مفروم
مستردة
كاتشب
ملح
فلفل اسود
خس
عيش كيزر
طماطم
بصل
بيض
زيت
توابل
جبنة
طريقة تحضير البرجر
اخلطي اللحمة مع ملعقة من المستردة وملعقة كاتشب وتوابل وملح وفلفل وقلبيهم مع بعض جيدًا ثم ضعيهم فى الكبة وافرميهم.
قسِّمى اللحمة الى كويرات وافرديها على كيس بلاستيكي.
افرديها على شكل دائرة ثم ضعيها فى صينية ثم ضعيها فى زيت ساخن على النار وقلبيهم، وسويهم نصف تسوية.
ضعى بيض على النار على شكل عيون ثم اخرجيه وضعيه فوق البرجر وضعى جبنه على البرجر.
قطعى طماطم وبصل و خس شرائح و قدميهم مع السندوتش.
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