لايف ستايل

طريقة عمل البرجر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

البرجر من الأكلات المحببه للأطفال وللكبار، فهو شهي ومغذي لاسيما عندما يتم إعداده في المنزل، تعرفي على طريقة عمل البرجر البيتي، كما يقدمه لكي موقع "هن".

مكونات البرجر

لحم مفروم

مستردة  

كاتشب

ملح  

فلفل اسود

خس

عيش كيزر

طماطم 

Advertisements

بصل 

بيض 

زيت  

توابل  

جبنة 

طريقة تحضير البرجر

اخلطي اللحمة مع ملعقة من المستردة وملعقة كاتشب وتوابل وملح وفلفل وقلبيهم مع بعض جيدًا ثم ضعيهم فى الكبة وافرميهم.

قسِّمى اللحمة الى كويرات وافرديها على كيس بلاستيكي.

افرديها على شكل دائرة ثم ضعيها فى صينية ثم ضعيها فى زيت ساخن على النار وقلبيهم، وسويهم نصف تسوية.

ضعى بيض على النار على شكل عيون ثم اخرجيه وضعيه فوق البرجر وضعى جبنه على البرجر.

قطعى طماطم وبصل و خس شرائح و قدميهم مع السندوتش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا