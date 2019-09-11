رغم تراجع معدلات الانتحار: شخص ينتحر كل 8 ثواني

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تراجع معدلات الانتحار في العالم بنسبة 8ر9 % خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2016.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقاريرها أنه رغم تراجع المعدل العالمي للانتحار فإن قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية كانت المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت ارتفاع معدلات الانتحار في الفترة المذكورة.

وكشف التقرير، أنه تم تسجيل 5حالات وفاة كل 40 ثانية خلال الفترة المذكورة، وأن 38 دولة فقط حول العالم تملك استراتيجيات وطنية لمنع الانتحار.

وأشار التقرير، إلى أنه من بين الخطوات التي أثبتت فعاليتها بناء مهارات الشباب للتكيف مع الضغوط ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر وكبح الوصول للمخاطر مثل المبيدات الحشرية والعقاقير التي تساعد على الإقدام على الانتحار.