دراسة: انتشار" سيولة الدم" بأكثر من ثلاثة أضعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة ماك ماستر في كندا إلى انتشار النزف الوراثي للهيموفيليا (سيولة الدم)، بمقدار ثلاثة أضعاف مما كان معروفا من قبل.

ويصاب الإنسان بسيولة الدم نتيجة لخلل في جيني ( F8 ) أو( F9 )، والذي يشفر تعليمات لصنع البروتينات التي تساعد على تجلط الدم، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الهيموفيليا، فيؤدي نقص العلاج إلى الإصابة بأمراض المفاصل المزمنة بالإضافة إلى أن النزيف في الأعضاء ونزيف المخ يمكن أن يؤدي إلى العجز والموت.

ويتم علاج الهيموفيليا، التي توجد في الرجال فقط تقريبًا، في الوقت الحالي بدفعات من العوامل لمنع أو إيقاف النزيف المنهك، لكن العلاج مكلف ونادر في العديد من البلدان.