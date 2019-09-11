- 1/3
- 2/3
- 3/3
من المطبخ المغربي، حضري مكمورة بالدجاج الشهية، وقدميها مع الملوخية الخضراء والمقبلات الخفيفة، على مائدة طعامك الرئيسية.
المقادير
1/4 كيلو دقيق
ملح
زيت زيتون
قليل من الماء
زيت للقلي
سماق
ملح
كيلو دجاج
طريقة عمل مكمورة
في وعاء بلاستيك عميق، اخلطي الدقيق مع الماء، والملح والماء وقليل من زيت الزيتون.
استمري في الخلط جيدًا، حتى تتكون العجين، ثم افرديها.
في طاسة على النار، شوحي البصل في الزيت مع مكعبات الدجاج، والسماق.
افردي طبقة عجين، وضعي خليط الدجاج عليه، ثم ضعي طبقة أخرى من العجين، وضعيهما في طاجن، وادخليها الفُرن حتى تنضج.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مكمورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.