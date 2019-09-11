من المطبخ المغربي، حضري مكمورة بالدجاج الشهية، وقدميها مع الملوخية الخضراء والمقبلات الخفيفة، على مائدة طعامك الرئيسية.

المقادير

1/4 كيلو دقيق

ملح

زيت زيتون

قليل من الماء

زيت للقلي

سماق

ملح

كيلو دجاج

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طريقة عمل مكمورة

في وعاء بلاستيك عميق، اخلطي الدقيق مع الماء، والملح والماء وقليل من زيت الزيتون.

استمري في الخلط جيدًا، حتى تتكون العجين، ثم افرديها.

في طاسة على النار، شوحي البصل في الزيت مع مكعبات الدجاج، والسماق.

افردي طبقة عجين، وضعي خليط الدجاج عليه، ثم ضعي طبقة أخرى من العجين، وضعيهما في طاجن، وادخليها الفُرن حتى تنضج.