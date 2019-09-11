أعراض مرض هرمون الحليب

الجالاكتريا أو مرض هرمون الحليب، هو إفراز حلمة حليبي لا علاقة له بالإنتاج الطبيعي للحليب من الرضاعة الطبيعية.

والجالاكتريا بحد ذاته ليس مرضًا، لكنه قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة.

يحدث هذا عادة عند النساء، حتى اللائي لم ينجبن أبداً أو بعد انقطاع الطمث. ولكن يمكن أن يحدث مرض اللبن لدى الرجال وحتى عند الرضع.

تشمل العلامات والأعراض المرتبطة بالجلبنة بحسب موقع "ماي كلينك" ما يلي:

الإفرازات

يحدث تصريف الحلمة حليبي مستمر أو متقطع.

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تصريف متعدد

يحدث تصريف من الحلمة الذي يحتوي على قنوات متعددة للحليب.

يدوي أو غيره

تسرب الحلمة بشكل عفوي أو يدويا، في واحد أو كلا الثديين المتضررين.

الدورة الشهرية

يسبب المرض الدورة الشهرية الغائبة أو غير المنتظمة.

صداع

يشعر المريض بالصداع أو بمشاكل في الرؤية.