اعتني بأظافرك بـ4 خطوات يوميا

العناية اليومية بالبشرة والشعر والأظافر ضرورية لتحصلي على أساسيات جمالية رائعة، وعندما يتعلق الأمر بالأظافر الهشة والمتكسرة الضعيفة عليكِ اتباع روتين يومي لتمنعي انكساراتها، بحسبما نشر موقع "ستايل كريز"، المتخصص في الموضة والجمال.

الترطيب

اختاري كريما مرطبا يوميا تضعينه قبل النوم، يلائم نوع بشرتك، لتدلكيه برفق يوميا في مساج على أظافرك، وتستجيبي للنوم وهو موضوع، ويمكن تغطية الأظافر بغطاء أو جورب على سبيل المثال للحصول على أقصى استفادة.

لوشن فيتامين E

فيتامين إي يعتبر واحدا من أهم العناصر اللازمة لنمو أظافر صحية وقوية، وذلك بالإضافة إلى الكالسيوم، استشيري الطبيب أو الصيدلي عن لوشن الفيتامين المناسب والجيد، وضعيه في البداية من مرتين إلى 3 يوميا، ثم مرة كل يوم.

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المقشر

يمكنك استخدام مقشر اليدين، وذلك بمزج السكر والليمون، مرتين كل أسبوع، لتتخلصي من الجلد الميت، والزوائد المحيطة بالأظافر، وكذلك لتصبح يداكِ ناعمة الملمس.

طبقات المانيكير للحماية

إذا كانت أظافرك هشة لا تحتمل وضع طلاء أظافر ومسحه يوميا، يمكنك استخدام مانيكير الحماية "base coat"، وذلك لحماية طبقات أظافرك السفلية من التكسر، ولمنحها مزيدا من القوة، وبعد الانتهاء من وضع المانيكير، ضعي "Top Coat"، وهي طبقة لحماية طلاء الأظافر من التقشر مع انثناءات أظافرك الطبيعية.